Джакарта, , 15:03 — REGNUM В Индонезии предложили внести поправку к Конституции 1945 года, чтобы продлить президентский срок на третий период, сообщает Sindonews.

Согласно Конституции государства, президент избирается сроком на пять лет и может быть переизбран только один раз.

Издание отмечает, что президент Индонезии Джоко Видодо отклонил идею о третьем президентском сроке, что вызвало положительную реакцию в обществе.

Советник комитета Индонезии по правам человека Ридван Дармаван высоко оценил реакцию главы государства на вопросы, связанные с поправкой к Конституции 1945 года.

«Надеюсь, это подлинный ответ», — заявил Ридван Дармаван.

По его словам, предлагаемое продление президентского срока будет явным признаком отступления от демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо был удостоен награды «Asian of the Year 2019».

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