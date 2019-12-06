Рим, , 15:03 — REGNUM С вероятностью «50 на 50» Италию ждут досрочные выборы, заявил в эфире La7 в пятницу, 6 декабря, лидер партии «Живая Италия» экс-премьер страны Маттео Ренци.

Он отметил, что еще неделю назад вероятность досрочных выборов казалась ему минимальная, однако две партии, вместе с его собственной входящие в состав правящей коалиции (либералы и популисты), продолжают спорить по каждому вопросу, что и может привести к досрочным выборам.

Маттео Ренци — обладатель «золотой акции» в нынешнем составе коалиции: без поддержки депутатов, перешедших в его немногочисленную фракцию из стана либералов и популистов, правительство может утратить большинство голосов в парламенте.

Действующее правительство Италии было сформировано в сентябре 2019 года без проведения выборов. По данным соцопросов, совокупный рейтинг трех партий коалиции почти на 10% ниже совокупного рейтинга правоцентристской оппозиции, то есть в случае досрочных выборов к власти придет нынешняя оппозиция во главе с Маттео Сальвини.