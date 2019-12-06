Бишкек, , 15:03 — REGNUM Слухи о том, что Киргизию якобы наводнили китайские мигранты, абсолютно безосновательны. Об этом сегодня, 6 декабря, на пресс-конференции заявил посол по особо важным поручениям МИД КНР Юе Бинь, передает «Кабар».

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По словам дипломата, в настоящее время на территории Киргизии живут и работают около 4 000 китайцев, из которых лишь чуть больше 200 получили киргизское гражданство.

«Из этих цифр ясно — никакой массовой миграции из Китая нет», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства, добавив при этом, что «никому не удастся испортить добрососедские отношения Китая и Киргизии».

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