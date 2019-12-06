Бейрут, , 15:07 — REGNUM Власти Ливана обратились к дружественным государствам за экономической помощью. Об этом 6 декабря сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, официальный Бейрут обратился к ряду стран, в числе которых Саудовская Аравия, Франция, Россия, США, Китай и Египет, с просьбой импортировать товары первой необходимости.

Напомним, в настоящее время Ливан переживает серьезные финансовые проблемы, крупнейшие со времен гражданской войны 1975−1990 годов. Ситуация осложняется акциями протеста, вызванными повышением налогов.

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