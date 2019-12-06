Сочи, Краснодарский край, , 15:00 — REGNUM Россия стремится к развитию с немецким бизнесом долгосрочных связей и не намерена использовать рычаги экономического давления для решения политических вопросов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 6 декабря на встрече с представителями бизнеса ФРГ.

По его словам, вне зависимости от политической конъюнктуры Россия очень ровно и стабильно взамодействует с экономическими партнерами и не применяет никаких экономических рычагов.

«Хочу вас заверить, так будет и в будущем», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Сочи прибыли представители крупных немецких компаний. Это традиционная встреча с президентом РФ, которую ждут германские бизнесмены, заинтересованные в расширении своего бизнеса в России.