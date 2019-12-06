Рим, , 14:54 — REGNUM 25% граждан Италии поддерживают выход страны из Евросоюза, обратной позиции придерживаются 62% — такие данные содержатся в опубликованном в пятницу, 6 декабря, исследовании национального института Censis.

Выход из зоны евро и возвращение к лире поддерживают 24% граждан, против такой инициативы — 61%.

Менее половины граждан (49%) выступают за сохранение нынешней ситуации с отсутствием внутренних границ в ЕС, при этом 32% жителей Италии — за возвращение таких границ, остальные 19% респондентов Censis не определились со своим мнением.