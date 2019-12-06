Анкара, , 14:54 — REGNUM Как известно, турецкие военные приступили к испытаниям зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» 25 ноября 2019 года. Позже в интернете была опубликована видеозапись об этих испытаниях. ИА REGNUM сообщало об этом.

Результаты испытаний российской зенитно-ракетной системы прошли успешно. Более того, возможности С-400 очень впечатлили турецких военных и превзошли их ожидания. Об этом пишет «Газеты.Ru», ссылаясь на свой источник.

В качестве целей для С-400 использовались два истребителя F-16, истребитель F-4, а также вертолёт. Эти летательные аппараты были в воздухе около восьми часов, в ходе испытаний проводились их дозаправки в воздухе. Всё это время предпринимались попытки попасть в мёртвую зону локаторов С-400. Самолёты и вертолёт проходили над комплексами на самых разных скоростях.

Однако каждый вход целей в зону поражения ЗРС С-400 завершался успешным электронным выстрелом. По цели запускалась не реальная ракета, а ее электронная модель.

Таким образом, заказчик С-400 в лице Турции лично убедился в высоких тактико-технических характеристиках комплекса. Результаты испытаний продемонстрировали исключительно высокий уровень «Триумфа» по обнаружению и сопровождению воздушных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, тема С-400 и F-35 ещё раз обсуждалась на встрече президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на недавнем саммите НАТО.