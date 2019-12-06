Киев, , 14:52 — REGNUM Встреча президента Украины Владимира Зеленского с военными состоялась в зоне боевых действий в Донецкой области. Поездка приурочена к Дню Вооружённых сил Украины, передаёт RT.

Украинский лидер пообещал военным реальные шаги по приближению армии к стандартам НАТО. Он заявил, что достигать их нужно «не словами, а делами».

Зеленский заверил, что армия будет постоянно развиваться, а её боеспособность — становиться крепче.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Зеленский заявил, что украинская армия не перестанет быть приоритетом власти и после достижения в Донбассе мира.

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