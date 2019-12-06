Москва, , 14:50 — REGNUM Импичмент, который пытается запустить Демократическая партия США всего за год до выборов главы государства, выглядит дико, нелепо и комично, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась подготовить официальные обвинения в отношении президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

«Запуск подобной процедуры говорит о том, что Демократическая партия не рассчитывает выиграть президентские выборы, — сказал Кагарлицкий. — Скорее всего, именно поэтому они хотят всеми силами утопить тех кандидатов, которые имеют шанс выиграть (прежде всего Берни Сандерса и Элизабет Уоррен), но вызывают у элиты Демпартии ещё большие опасения, чем Дональд Трамп. Поэтому возникает единственная перспектива — сначала провалить собственных кандидатов, которые могут выиграть, а уже потом после избрания Трампа попытаться свалить его с помощью импичмента».

Это, по мнению Кагарлицкого, показывает уровень растерянности и дезориентации среди верхушки Демократической партии, которая находится между молотом и наковальней — между собственным активом, который стремительно левеет и Трампом, который мобилизует против них массовую народную поддержку. Поэтому Демократическая партия пытается действовать исключительно аппаратными методами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп призвал демократов в палате представителей американского Конгресса поскорей объявить ему импичмент. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

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