Кутаиси, Грузия, , 14:51 — REGNUM Объединенная оппозиция политических партий и движений Грузии готовит не только разные виды протестных акций, но и некие «сюрпризы». Об этом 6 декабря рассказал журналистам председатель фракции «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе во время протестного шествия в Кутаиси.

«Форма протеста разнообразна, будут не только уличные акции, но и сюрпризы и протест продолжится, пока объединенная оппозиция не достигнет своего результата», — сказал лидер парламентской фракции.

Он обвинил власти в том, что они не выполняют свои обещания, и назвал действия основателя правящей партии «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили «мошенничеством».

"[Иванишвили] Всем обещал переход на пропорциональную систему и назначенный им президент говорил об этом даже с высокой трибуны ООН», — сказал Гоциридзе.

Политик также рассказал, что многие протестующие приехали в Кутаиси из-за того несколько дней назад в этом городе сторонки правящей партии устроили «наглые выпады». Гоциридзе уверен, что напавших якобы наняли представители власти.

Как передавало ИА REGNUM, волна протестов поднялась в Грузии после того, как депутаты партии власти не поддержали на голосовании в парламенте законопроект, который предусматривал изменение выборной системы в стране.

29 ноября в Кутаиси сторонники партии «Грузинская мечта» забросали офис «Единого национального движения» куриными яйцами и вениками.

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