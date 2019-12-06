Киев, , 14:46 — REGNUM Заявление о возможном строительстве «стены» в Донбассе является «метафорическим высказыванием», отражающим худший возможный вариант развития событий в регионе, заявил журналистам сегодня, 6 декабря, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

«Надо понимать, что мы все сценарии по урегулированию рассматриваем… Сценариев самих 8 или 10, а их комбинации за сотню переваливают», — сказал Арахамия, добавив, что президент Зеленский, готовясь к «нормандскому саммиту», изучает все возможности.

Он также выразил свое личное мнение, что стороны смогут найти какой-то более эффективный путь к миру в Донбассе, чем «стена».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, выступая в Лондоне, помощник президента Зеленского Андрей Ермак заявил — если Россия в ходе саммита 9 декабря не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, «в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться». Соратник Зеленского уточнил, что таким образом Киев согласится жить по сценарию «замороженного конфликта».

3 декабря в Киеве официально утвердили пять возможных сценариев «реинтеграции» Донбасса для саммита в Париже.