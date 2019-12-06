Москва, , 14:44 — REGNUM Работа по законопроекту о запрете использования защитных кабин в судах должна быть ускорена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«Сдвинулся с мёртвой точки закон о запрете использования защитных кабин, «клеток в судах». Мы неоднократно поднимали этот вопрос, и на наших совещаниях в том числе. В этом году получен положительный отзыв правительства — это позитивный сигнал для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права», — заявила Матвиенко.

По её словам, принятие этого законопроекта следует ускорить.

«Прошу профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в тесном контакте с Министерством юстиции, МВД и всеми ответственными ведомствами ускорить внесение проекта закона в Госдуму и его принятие, не выхолостив при этом основную суть этого закона», — отметила она.

«Некоторые министерства под эту сурдинку хотят улучшить свои финансовое положение, повысить зарплаты, расширить количество кадров, решить другие вопросы. Но это не тот случай», — отметила Матвиенко.