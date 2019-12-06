Берлин, , 14:40 — REGNUM Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфган Ишингер пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в заседании конференции, сообщили 6 декабря в пресс-службе казахстанского лидера.

В рамках встречи президент Казахстана рассказал об итогах переговоров с руководством ФРГ, а также о значимости привлечения немецких технологий, инвестиций и бизнеса в экономику республики. Ишингер, в свою очередь, рассказал о подготовке к очередному заседанию Мюнхенской конференции, которая состоится в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом Германию. Глава государства встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

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