Киев, , 14:42 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о том, что депутатская неприкосновенность с экс-президента страны Петра Порошенко будет снята, как и с остальных депутатов, в начале 2020 года. Об этом он 6 декабря заявил в интервью радио «Новое время».

«Как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года», — сказал Разумков в ответ на вопрос о сроках снятия депутатской неприкосновенности с бывшего украинского президента.

При этом он подчеркнул, что не может ответить на уточняющий вопрос о том, состоится ли до конца текущего года отельное голосование по вопросу снятия с Порошенко депутатской неприкосновенности.

«Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты — сугубо прерогатива генпрокурора. По состоянию на сегодня таких обращений от него к нам не поступало», — заявил спикер украинской Рады.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский мог «просто пошутить», когда недавно заявил, что этот состав Рады пора распускать и набирать в парламент новых депутатов.