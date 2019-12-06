Сочи, Краснодарский край, , 14:34 — REGNUM В администрации президента не в курсе конфликта, который возник у режиссёра Александра Сокурова с полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не знакомимся с Facebook Сокурова, поэтому ничего об этом не знаем. Я первый раз от вас это слышу», — сказал официальный представитель Кремля, пообещал поинтересоваться у полпреда, о чём шла речь.

«Попросим дать его точку зрения. Вы не забывайте, что в каждом разговоре есть двое участников и у каждого может быть своя точка зрения и своя оценка собеседника», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, после разговора с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, который касался многочисленных проблем Архангельской области, в частности, строительства мусорного полигону в Шиесе, член Совета по правам человека при президенте России, режиссёр Александр Сокуров с сожалением констатировал, что не получил от чиновника ни одного ответа на свои вопросы.

По словам Сокурова, ранее он никогда не встречался со столь враждебно и высокомерно настроенным по отношению к людям человеком.