6 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Платон Беседин, , 15:43 — REGNUM Я/мы Егор Жуков. И далее в том же духе. Можно и так. Многие встали на защиту студента-политолога из ВШЭ. И едва ли не больше всех в рядах защитников персонажей вроде Ильи Яшина. Егора Жукова, напомню, обвиняли в экстремизме; последнее углядели в его видеоблогах. Сегодня студенту-политологу дали три года условно.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Прав он был или не прав — решает суд. Что он, собственно, и сделал. Вот только представим, что подобное происходит, к примеру, в США. И студент-политолог из университета — массачусетского или бостонского — размышляет о том, что для объявления войны нужен повод. А после понадобится 5 миллионов человек, необходимых для «победы движения» над режимом. Заодно студент поразмышляет, как хорошо бы не платить налоги и станет ругать выходящих на улицы за мирный протест. Жёстче, надо быть жёстче! Решительнее надо действовать, решительнее! Как бы поступили со студентом в США?

Присутствие же в защитниках Жукова таких персонажей, как рэпер Oxxxymiron, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и прочих им подобных лишний раз показывает, для чего и для кого был нужен данный протест. Очередная жертва режима, очередной невинный мальчик. И далее в том же духе.

В результате власть дрогнула. Кому этим она сделал лучше? Себе? Жукову? Три года условно — это, на самом деле, ни туда и ни сюда, что называется. Потому что «условка», с одной стороны, говорит о том, что власть в очередной раз прожали, а, с другой — что преследования таких, как Жуков, не прекратятся. То есть война, наоборот, продолжится — и ситуация будет расшатываться. Кому от этого лучше? Нужно иметь мужество, чтобы прекратить подобное. Его не оказалось. Ни у кого.

У самого же Егора Жукова теперь есть два пути. Первый — его могут тупо банально использовать. Ну, как очередного «узника совести», который нужен исключительно тогда, когда его прессуют. Такие персонажи необходимы соответствующим силам лишь для хайпа. Смотрите: студента в тюрьму отправляют! Именно так действуют те, кто беспардонно выводят детей на улицы, а после плюют на последствия.

Второй путь — вхождение в ряды маленьких, но вождей. Для этого студент-политолог сделал немало. Он произнёс яркую «прощальную» речь. Она насквозь фальшива — прежде всего из-за своей патетики. Напоминает сладкую вату — такую пышную и большую, но начни есть, и она тут же уменьшается в размерах до клейкого пятна. Речь эта — «прощальная», жуковская — слеплена по принципу, по которому снимают российское «фестивальное» кино. Напихано всё, что народ хочет схавать. Христиане и феминистки, вставайте на мою защиту, возопил Жуков! «Не верю!» Но кто-то поверил. Тот, кто глуп, и тот, кто изначально хочет верить.

Однако гуманизм — это почти всегда замечательно. И по-человечески я рад за Егора Жукова. Вот только почему гуманизм этот в России так избирателен? Как говорил один персонаж, «чтобы не сесть в тюрьму, у нас надо воровать вагонами». А украл курицу — и за решётку, но если расхищаешь миллиарды — ещё поговорим. За Егора Жукова вступились — солидарность! Но кто вступится за тех, кто невинно угодил в тюрьмы? Кто подумал о них? Или все эти реально невинно осуждённые не представляют никакого интереса, потому что от них никакого хайпа?

Раньше и власти были порепрессивнее, и правозащитники помощнее, а сейчас всё как-то мелко. И со всех сторон предельно избирательно. Пощада для одних, но максимально суровое наказание для других. Для тех, кто не в «тусовке». А потому от творящегося «гуманизма» больше вреда, нежели пользы. Он, как и речь Жукова в суде, фальшив и патетичен — и быстро скукоживается до размера клейкого пятна. Вот только когда в очередной раз вы услышите о «кровавом режиме», вспомните это. В 1999 году в России в тюрьмах сидело 1 миллион 60 тысяч заключенных. На ноябрь 2019 года сроки отбывают 530 тысяч заключенных. Таковы цифры, а не вопли.

И ещё одно. В своё время у меня вышла статья «"Они же дети» прикончат Россию». Статья широко разошлась по веб-просторам. Написанное в ней стоит перечитать после дела Егора Жукова. Перечитать и понять, что в России прямо сейчас растут сотни тысяч детей, подростков, юношей и девушек, которых с ранних лет учат ненавидеть Россию и всё с ней связанное. И в этой науке — в отличие от большинства других — они сами с удовольствием занимаются самообразованием.

Их не надо заставлять, принуждать к тому, чтобы хаять и оплёвывать всё связанное с Россией. Дело не в режиме, нет. С младых лет им прививается мысль, что они родились и живут в порочной тюрьме, в застенках, в пыточной, в карцере. Здесь нет шанса на самореализацию, здесь нет надежды на правду, на справедливость, а вот там, за пределами этого «пыточного ада», за пределами этой «слепящей» тьмы», намного-намного лучше.

Так кончи это гнилое образование! Так уничтожь то, в чём существуешь! Принеси другое — лучшее! Just do it. И будет тебе счастье. Великое прекрасное счастье с ошейником на цепи.

Подобных установок не исправить внятными аргументами, потому что ненависть их слепа и глуха — яростна. Не исправить подобного и сроками — условными или реальными. Нужно предлагать альтернативу, а её нет. И думать о ней, похоже, на верхах мало кто собирается. Верхи заняты собой, ослеплены собственным величием настолько, что не видят, как снизу поднимается адский бурелом, грозящий уничтожить всё — уже навсегда и окончательно. Те же верхи, которые понимают это, абсолютно спокойны — они подготовили пути отступления и запасной плацдарм.

Вот только у остальной России ничего этого нет. И не предвидится. Запомни: ты не Егор Жуков и тебя не спасут.