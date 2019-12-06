Киев, , 14:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский мог «просто пошутить», когда недавно заявил, что этот состав Рады пора распускать и набирать в парламент новых депутатов.

Об этом в интервью изданию «Новое время», опубликованному сегодня, 6 декабря, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Спикер парламента признал, что в деятельности Рады были ошибки и были такие вещи, которые надо будет исправлять.

«Но мы все делали публично, в стенах Верховной рады, а не по дороге между зданием ВР и офисом президента, как это иногда происходило раньше… Не допускает ошибок тот, кто ничего не делает. Если бы мы не приняли ни одного закона, мы не допустили бы ни одной ошибки», — сказал Разумков.

По его информации, нынешний состав парламента с начала работы принял 86 законов, что примерно на 30 % больше, чем за аналогичный промежуток времени в предыдущем созыве.

«Многие законопроекты и постановления Рада принимала большинством голосов [более 226 голосов], часто конституционным [свыше 300]. Максимальный рекорд — 34 голосования более чем 300 голосами за один пленарный день. Я не помню, чтобы это было в какой‑либо другой Раде. Есть вещи, которые объединяют», — подчеркнул спикер.

Падение общего рейтинга парламента Разумков объяснил скандалами в Раде и резонансными законопроектами, которые сегодня находятся на рассмотрении парламента.

«Нужно больше коммуницировать с людьми, доносить позицию, объяснять. В погоне за результатом мы уделяли меньше времени коммуникации. Это тоже правда. Когда ты не объясняешь свою позицию, за тебя ее начинает объяснять кто‑то другой», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно последним опубликованным на Украине соцопросам, больше половины населения страны уже не одобряет работу нынешней Рады. За последний месяц рейтинг поддержки действий парламента упал на 12 %.

20 ноября Зеленскийво время общения с детьми на Всеукраинском форуме заявил, что что уже можно поменять депутатов Рады, поскольку «страна должна быть свежая, something fresh… что-то новое, что-то очень интересное».