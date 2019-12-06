Кутаиси, Грузия, , 14:24 — REGNUM Акция протеста началась в грузинском городе Кутаиси днем 6 декабря. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, протестное шествие началось в сквере Киквидзе. Большая толпа двинулась к мэрии города, где планируется провести митинг, на котором выступят лидеры оппозиции.

Сообщается, что шествие проходит под лозунгом «Вместо против одного». Протестующие требуют, чтобы уже в 2020-м году выборы в парламент Грузии проходили по новой пропорциональной системе. В связи с проведением акции протеста мобилизована полиция.

Как передавало ИА REGNUM, протестные акции с требованием внести изменения в избирательный закон Грузии проходят в разных городах страны. Утром 6 декабря под лозунгом «Вместо против одного» прошло шествие в Батуме.

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