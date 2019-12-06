Москва, 6 декабря 2019, 14:15 — REGNUM В том виде, в котором идея президента Украины Владимира Зеленского создать «муниципальную стражу» в Донбассе озвучена сейчас, она явно не будет принята представителями Народных Республик и явно не соответствует духу и букве Минских соглашений, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, комментируя предложение Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, идею создания в Донбассе «муниципальной стражи» планирует представить президент Украины Владимир Зеленский на встрече в «нормандском формате» в Париже.
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