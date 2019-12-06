Москва, , 14:15 — REGNUM В том виде, в котором идея президента Украины Владимира Зеленского создать «муниципальную стражу» в Донбассе озвучена сейчас, она явно не будет принята представителями Народных Республик и явно не соответствует духу и букве Минских соглашений, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, комментируя предложение Зеленского.

«Отказывая нынешним участникам ополчения в праве вступления в эту стражу, Зеленский изначально нарушает их права, что не соответствует идее амнистии.

Ну и, соответственно, при реализации мирного процесса в таком виде, ополчение будет должно полностью разоружиться, после чего никакой Зеленский не сможет защитить его участников от мести украинских националистов.

Судя по тому, что Зеленский перед переговорами в Париже декларирует, что ни на какие уступки Путину он не пойдет, он специально отрезает себе пути к отступлению.

Таким образом, очередная встреча в «нормандском формате» обречена на неудачу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, идею создания в Донбассе «муниципальной стражи» планирует представить президент Украины Владимир Зеленский на встрече в «нормандском формате» в Париже.

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