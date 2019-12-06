Берлин, , 14:15 — REGNUM На полях саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже, канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявили в правительстве Германии.

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«В 15:00 запланированы двусторонние переговоры. Канцлер Германии встретится сначала с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским», — говорится в сообщении на сайте германского правительства.

Не исключено, что на двусторонней встрече лидеры Германии и России могут обсудить ситуацию вокруг выдворения российских дипломатов. Ранее о такой возможности заявляла Ангела Меркель.

Уточняется, что встречи будут проведены до совместной рабочей сессии в «нормандском формате».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря из-за убийства в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили МИД Германии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В ведомстве пояснили, что мера в отношении дипломатов применена из-за того, что к преступлению якобы причастны российские власти. Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила, что германская сторона якобы не получила содействия со стороны Москвы в расследовании данного преступления

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали подобные действия со стороны ФРГ «безосновательными и недружественными».

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