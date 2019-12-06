Бишкек, , 14:09 — REGNUM В Киргизии подходит к концу разработка нового национального документа по содействию в укреплении межэтнического согласия, гражданского мира и единства народа Киргизии. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе главы государства.

6 декабря президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем совета Ассамблеи народов республики Абдыганы Эркебаева, а также директора Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при (ГАМСУМО) Бахтияр Салиев.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы гражданского мира и межэтнического согласия, а также меры для укрепления единства народа и развития этнического многообразия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября заместитель председателя Ассамблеи народов Евразии Станислав Королев предложил создать ассоциацию историков Евразии.

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