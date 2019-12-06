Абуджа, , 14:12 — REGNUM Известный нигерийский активист и журналист Омоеле Соворе был освобожден после четырех месяцев тюремного заключения. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, суд Абуджи постановил, чтобы тайная полиция освободила Соворе и заплатила штраф за неоднократный отказ от исполнения судебных решений по делу.

Как передают сотрудники СМИ, Соворе, который является издателем новостного сайта Sahara Reporters, был арестован в начале августа после того, как он призывал в интернете к проведению антиправительственной акции протеста под хэштегом #RevolutionNow («Революция сейчас»). Он, однако, не признал себя виновным в измене, отмывании денег и кибер-преследовании, в которых его обвинили.

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