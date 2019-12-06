Бали, Индонезия, , 14:06 — REGNUM Кения использовала встречу делегаций стран на 12-м демократическом форуме на Бали, чтобы заручиться поддержкой для выдвижения кандидатуры страны в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2021—2022, сообщает Antara.

«Кения, как региональный кандидат, может представить весь Африканский союз. Обычно Африка в СБ ООН имеет три места, и в предстоящий период мы просим Индонезию обратить внимание, поскольку мы ищем поддержку других правительств», — заявила министр иностранных дел Кении Моника Джума во время встречи с главой МИД Индонезии.

В настоящее время Индонезия является непостоянным членом СБ ООН на период 2019—2020 годов, который был избран 8 июня 2018 года и приступил к работе в начале января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Кении заявила, что планирует открыть посольство в Джакарте в начале 2020 года.

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