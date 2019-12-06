Москва, , 13:59 — REGNUM У всех провокаций один и тот же почерк. Так депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала сообщения во французских СМИ о «базе ГРУ в Альпах».

«Перед встречей в Нормандском формате — букет «шпионских скандалов». Сначала Берлин, теперь Франция, где якобы выявили «базу ГРУ в Альпах». Налицо давление теневого медийного-спецслужбистского лобби на Меркель и Макрона с целью не допустить мирного урегулирования на Донбассе и похоронить Минск-2», — заявила Панина.

По мнению политика, «деструктивный фон создают те же самые силы, которые обвиняли Россию во вмешательстве в выборы в США, катастрофе Боинга на Донбассе и покушении на Скрипаля».

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