Тбилиси, , 13:56 — REGNUM На пропорциональную систему парламентских выборов Грузия полностью перейдет в 2024 году, а что касается внесения в Конституцию изменений, в настоящее время ресурсов для осуществления таких изменений у правящей партии нет, заявил журналистам лидер большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе после окончания совещания в офисе правящей партии «Грузинская мечта».

Совещание проходило с утра 6 декабря, и в нем принимал участие председатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Парламентское большинство вместе со своим лидером обсуждало инициативу мажоритарных депутатов, которые в противовес требующей пропорциональных выборов оппозиции предложили полностью перевести страну на мажоритарный порядок выборов парламента.

После заседания, которое продолжалось несколько часов, депутаты большинства заявили, что инициатива мажоритариев поддержки не получила. Кроме того, количества голосов, необходимых для внесения в Конституцию изменений, сегодня у парламентского большинства нет, поэтому останется в силе ныне действующий, смешанный, пропорционально-мажоритарный порядок выборов парламента, по которому и пройдут выборы 2020 года.

«Пока ресурсов для проведения конституционной реформы в команде нет, кроме того, большие разногласия и по полностью мажоритарной системе, поэтому остается в силе ранее принятое решение, что страна перейдет на пропорциональную систему в 2024 году, и общественный консенсус по этому вопросу был достигнут», — подчеркнул Мдинарадзе.

Напомним, что проведение парламентских выборов 2024 года по пропорциональной системе предусмотрено ныне действующей Конституцией, в которую в 2018 году были внесены соответствующие изменения. Согласно этой же Конституции, выборы 2020 года должны пройти по старой, пропорционально-мажоритарной системе.

Напомним также, что на фоне проходивших в Тбилиси в связи с визитом депутата Госдумы России Сергея Гаврилова акций протеста Бидзина Иванишвили выступил с предложением провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Тогда он несколько успокоил накал страстей, а парламентское большинство разработало соответствующий законопроект. Но 14 ноября, когда он был вынесен на утверждение парламента, против поправок проголосовали мажоритарные депутаты, и законопроект был провален.

Этот факт вызвал в Грузии новую волну акций протеста, усмирить которые на этот раз попытались представители ЕС и США, усадившие противоборствующие стороны за стол переговоров. Первый раунд переговоров завершился безрезультатно, но оппозиция продолжает настаивать на переводе Грузии на германскую модель избирательной системы и разработанный ею соответствующий законопроект уже направила в ОБСЕ. Представители оппозиции заявляют, что если ОБСЕ одобрит законопроект и найдет его соответствующим Конституции, правительство обязано будет согласиться на рассмотрение новых поправок в основной закон.