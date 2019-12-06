Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Новый формат диалога «Евросоюз + 3», который предусматривает сотрудничество с тремя странами Восточного партнерства — Грузией, Украиной и Молдовой, в Тбилиси рассматривают как новый, дополнительный рычаг для еще большего сближения Грузии с Евросоюзом и достижения поставленной цели — вступления в ЕС. Об этом пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Новый формат для сближения Грузии с Европой — Евросоюз +3».

«Несмотря на существующие в Европе проблемы, в том числе определенный скептицизм в отношении расширения, к которому добавились проблемы с эмиграцией и брекситом, вопрос расширения перевесил», — заявил в беседе с изданием руководитель Политического института Грузии Корнели Какачия. По его мнению, эта инициатива будет для трех стран новым дополнительным механизмом для сближения с ЕС.

Он отмечает, что хотя сегодня шансов на вступление в Евросоюз у этих стран пока нет, они должны использовать все возможности для достижения поставленной цели.

«Несмотря на то, что сегодня, возможно, шансов на вступление этих стран (в ЕС) нет, мы должны сблизиться с Евросоюзом институционально, и любой рычаг, который дает такую возможность, лидерами трех стран приветствуется. Мы должны рассматривать эту альтернативу как попытку. Естественно, сегодняшнюю реальность это не меняет, но инициатива достаточно значительна для всех трех стран», — заявил Какачия.

Автор статьи сообщает, что на министры иностранных дел трех стран Восточного партнерства — Грузии, Украины и Молдавии — в Братиславе подписали совместное заявление о европейской интеграции, на основании которого и создан новый альтернативный формат диалога. Эти три страны уже подписали соглашение об ассоциации с ЕС.