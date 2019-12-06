Тбилиси, 6 декабря 2019, 13:55 — REGNUM Новый формат диалога «Евросоюз + 3», который предусматривает сотрудничество с тремя странами Восточного партнерства — Грузией, Украиной и Молдовой, в Тбилиси рассматривают как новый, дополнительный рычаг для еще большего сближения Грузии с Евросоюзом и достижения поставленной цели — вступления в ЕС. Об этом пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Новый формат для сближения Грузии с Европой — Евросоюз +3».
Он отмечает, что хотя сегодня шансов на вступление в Евросоюз у этих стран пока нет, они должны использовать все возможности для достижения поставленной цели.
Автор статьи сообщает, что на министры иностранных дел трех стран Восточного партнерства — Грузии, Украины и Молдавии — в Братиславе подписали совместное заявление о европейской интеграции, на основании которого и создан новый альтернативный формат диалога. Эти три страны уже подписали соглашение об ассоциации с ЕС.