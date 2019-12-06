Москва, , 13:54 — REGNUM Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Вашингтон в настоящее время прорабатывается. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ 6 декабря.

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В ведомстве уточнили, что этот вопрос находится на этапе проработки и пока остаётся открытым. Предположительная дата визита — 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможном визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря. Предположительно глава российского внешнеполитического ведомства встретится с госсекретарём США Майком Помпео и, возможно, с другими высокопоставленными официальными лицами.

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