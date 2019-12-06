Освенцим, Польша, , 13:58 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель впервые приехала с визитом в музей, расположенный на месте бывшего концлагеря нацистов Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом 6 декабря сообщает Польское агентство печати.

Также сообщается, что она вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким проведет в месте памяти несколько часов и также почтит память жертв концлагеря.

«Это первый визит канцлера Меркель и третий в истории визит действующего немецкого канцлера в лагере Аушвиц», — рассказал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

Помимо этого, он добавил, что такой приезд глав Германии и Польши в Освенцим является возможностью «напомнить миру о совершенных нацистской Германией в Аушвице и других концлагерях преступлениях, о миллионах жертв, о том, как важно о них помнить, смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю».

Кроме этого, известно, что канцлер Германии пройдет через ворота концлагеря, на которых написано «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»), возложит цветы у Стены смерти на площади у 11-го блока, у которого немцы расстреливали заключенных, а также осмотрит музейную экспозицию. Затем они с Моравецким зажгут памятные свечи у памятника жертвам в Биркенау, который установлен между руинами двух крупнейших в концлагере газовых камер — месте, где погибли сотни тысяч человек.

Напомним, в концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами было уничтожено в газовых камерах и сожжено в крематориях свыше 1 млн евреев, кроме этого, здесь убивали представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По различным данным, всего в данном лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей и в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобождён Красной армией 27 января 1945 года.