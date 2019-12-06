Москва, , 13:53 — REGNUM В Совфеде объяснили совет экс-президента Украины Петра Порошенко нынешнему главе республики Владимиру Зеленскому о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Судя по всему, бывший президент Украины Петр Порошенко очень опасается, что лидеры России и Украины при личной встрече выйдут на какие-то общие решения», — считает член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, совет носит «явно оскорбительный характер».

«Будто речь идет не о президенте страны, а о несмышленом ребенке», — сказал Клинцевич.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.