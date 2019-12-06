Сеул, , 13:54 — REGNUM Самолёты-разведчики ВВС США продолжают курсировать над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 6 декабря крупный разведывательный самолёт Boeing RC-135V был замечен над Корейским полуостровом, а самолёт Boeing RC-135S — во время вылета с военной базы в Окинаве и патруля в Японском море.

По мнению специалистов, США продолжают патрулировать регион и отслеживать передвижения северокорейской военной техники.

Напомним, что 5 декабря над Корейским полуостровом был замечен крупный разведывательный самолет Boeing RC-135W, 4 декабря — береговой патрульный самолет Lockheed P-3C Orion.

Boeing RC-135 — самолёт радиоэлектронной разведки, стоящий на вооружении военно-воздушных сил (ВВС) США. Самолёт предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил.