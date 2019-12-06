Кутаиси, Грузия, , 13:50 — REGNUM Грузинская оппозиция, костяк которой составляют соратники экс-президента Михаила Саакашвили, продолжает акции протеста, которые она из столицы перенесла в регионы страны, и 6 декабря с утра проводит шествие в Кутаиси.

Лидеры оппозиции с утра собрались в центральном парке города, где случился небольшой инцидент. В парке появился неизвестный мужчина, который бросил какой-то предмет в одного из лидеров оппозиции, учредителя партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе. Активисты оппозиции погнались за ним, но полиция сумела удержать преследовавших гражданина оппозиционеров, и он покинул территорию.

Случившееся Георгий Вашадзе и его соратники расценили как подстроенную «Грузинской мечтой» очередную провокацию и заявили, что не будут поддаваться на провокации и продолжат мирный протест.

После этого оппозиция и мобилизованные ею соратники выстроились в колонну и направились шествием по центральным улицам Кутаиси под лозунгом «Вместе против одного». Главным требованием митингующих остаются пропорциональные выборы. Они обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в обмане собственного населения и заявляют, что будут преследовать представителей правительства и создавать им максимальный комфорт по всей стране.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент 14 ноября не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе.