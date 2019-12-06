Эрбиль, Ирак, , 13:53 — REGNUM Акции протеста, продолжающиеся в Ираке последние два месяца, нанесли серьезный ущерб птицеводству в Иракском Курдистане, об этом 6 декабря сообщает Rudaw.

Многие птицеводы отмечают падение спроса на курятину именно в тех регионах страны, где продолжаются акции протеста. В целом потеря составляют около 400 динаров на килограмм курицы.

«Из-за протестов в Ираке спрос на курятину снизился, поэтому производители вынуждены продавать свой товар на внутреннем рынке Иракского Курдистана», — отметил в комментарии изданию глава ассоциации птицеводческой промышленности Иракского Курдистана Хайдар Фархан.

Напомним, в настоящее время в курдской автономии находится 1 тыс. 527 производителей птицы, имеющих лицензию на свою деятельность. На их долю приходится производство порядка 129 тыс. тонн курицы в год.

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