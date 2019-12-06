Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Грузинскому народу стоит обсуждать не «немецкую» или «американскую» модель формирования парламента, а свою, «грузинскую». Такое мнение 6 декабря высказал журналистам посол Украины в Грузии Игорь Долгов, сообщает агентство «Интерпресс-Ньюс».

Дипломат также отметил, что ожидает диалога между политическими силами и готов содействовать этому.

«Мы, послы, дипломаты ожидаем, что будем содействовать диалогу между правящей командой и оппозицией», — сказал Долгов.

Он также подчеркнул, что считает данный диалог единственным способом укрепить демократию в Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии идет противостояние между объединенной оппозицией и властями по вопросу о внесении изменений в избирательный закон страны. Оппозиция настаивает на необходимости внедрить так называемую «немецкую» модель, разработанную на базе закона о парламенте в ФРГ. Со стороны правящих кругов прозвучало предложение внедрить «американскую» модель, которая предполагает формирование парламента по образу США.