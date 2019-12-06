Бали, Индонезия, , 13:32 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министрами двух соседних стран, Восточного Тимора и Сингапура, в кулуарах демократического форума на Бали, сообщает Antara.

«Индонезия выразила желание продолжить сотрудничество, в том числе в области развития инфраструктуры в Восточном Тиморе, потому что многие наши государственные компании осуществляют там проекты», — заявила Ретно Марсуди.

Кроме того, усилия по решению вопросов, связанных с сухопутной границей, являются еще одним вопросом, который обсуждался на встрече министров иностранных дел Индонезии и Восточного Тимора.

Между тем, на двусторонней встрече между Индонезией и Сингапуром говорили о профессиональном обучении.

«Мы обменялись мнениями о том, как изменить образ мышления в области образования», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Соломоновы острова договорились о меморандуме о взаимопонимании относительно гранта на строительство стадиона на Соломоновых островах в рамках подготовки к проведению Тихоокеанских игр в 2023 году.

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