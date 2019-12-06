Минск, 6 декабря 2019, 13:28 — REGNUM Председателем нижней палаты Национального собрания Белоруссии 6 декабря новым составом Палаты представителей избран Владимир Андрейченко. Он занимал эту должность в прежнем созыва ППНС.
Спикером ППНС Андрейченко стал в четвёртый раз подряд. Спикером верхней палаты Нацсобрания станет Наталья Кочанова, которая сдаёт дела новому главе президентской администрации.
Кандидатуру Кочановой на пост спикера Совета Республики накануне, 5 декабря, рекомендовал Александр Лукашенко. Он также заявил, что вскоре назначит депутатов СРНС по президентской квоте, прописанной в белорусской конституции.