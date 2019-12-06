Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM В администрации Северной столицы продолжаются кадровые рокировки. Новым начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга назначен Юрий Смирнов, сообщила 6 декабря пресс-служба Смольного.

Вакансия освободилась после того, как занимавшая эту должность с февраля 2019 года Ирина Ган 4 декабря была назначена заместителем главы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Смирнов назначен начальником аппарата с 5 декабря.

«До назначения на этот пост он работал заместителем начальника аппарата губернатора Санкт-Петербурга», — уточнили в Смольном.

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