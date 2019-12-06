Москва, , 13:19 — REGNUM Освоение денег на национальные проекты не должно становиться самоцелью. Об этом заявил политолог Дмитрий Орлов в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Термин «освоение» не всегда хорош применительно к проектам. Проекты должны быть реально разработаны. Нельзя исходить из принципа: отдать средства и добиться их освоения любым путём», — заявил Орлов.

«Мне кажется, это человеку объяснить очень просто: если нет проекта завода, никаких денег давать не надо», — подчеркнул он.

Отметим, что, по данным Счетной палаты, объёмы освоенных средств по нацпроектам по итогам 2019 года получаются достаточно скромными: лидером стал нацпроект «Здравоохранение» с уровнем 67,5%, затем следует «Наука» — 66,2%, «Демография» — 65%, и «Культура» с уровнем 64,7%.