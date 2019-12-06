Москва, 6 декабря 2019, 13:18 — REGNUM Для президента Украины Владимира Зеленского как для человека, который ещё совсем недавно был комиком, попасть на обложку журнала Time — это очень большое достижение, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 6 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что популярный журнал назвал Зеленского «человеком посередине» и пообещал поместить его фото на своей обложке.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский попадет на обложку американского журнала TIME, очередной номер которого выйдет 16 декабря. Фото президента Украины будет снабжено подписью «Человек посередине».