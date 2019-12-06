Москва, , 13:19 — REGNUM Кремль не будет давать комментариев по поводу сообщений украинских СМИ о том, что Киев рассматривает возможность создания в Донбассе «муниципальной стражи», в которой должны быть представители ДНР и ЛНР, а также ОБСЕ и Украины. Об этом 6 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы также вместе с вами узнали об этом из сообщения СМИ, поэтому сейчас комментировать (это) не считаем возможным», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле об этой идее президента Украины Владимира Зеленского.

Также он предложил сначала дождаться предметного и профессионального обсуждения сторон «нормандского саммита» 9 декабря и уже по его итогам что-то об этом говорить.

Отметим, ранее в СМИ Украины появилась информация, что президент Зеленский намерен представить на встрече «нормандской четверки» в Париже свою инициативу о замене предусмотренной Минскими соглашениями народной милиции на «муниципальную стражу» с представителями ДНР и ЛНР, а также ОБСЕ и Украины.