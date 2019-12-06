Москва, , 13:04 — REGNUM Невозможно достичь значительного улучшения качества жизни граждан России без ускорения темпов экономического роста. В этих условиях правительство верно расставляет приоритеты, вкладывая средства в долгосрочные инфраструктурные проекты. Об этом заявил политолог Дмитрий Орлов в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Ликвидируются смешные 50-рублёвые пособия, введены пособия по 10 тыс. рублей. Предпринимается целый ряд мер в социальной сфере, которые способны изменить ситуацию. Но те темпы экономического роста, тот масштаб ресурсов, которым мы располагаем, не позволяет сделать так, чтобы стало хорошо всем и завтра», — заявил Орлов.

По его мнению, этот вектор деятельности был чётко обозначен в ходе разговора премьер-министра Дмитрия Медведева с журналистами 5 декабря.

«Есть национальные проекты, которые реализуются. Премьер не говорил о них много, но тем не менее это огромная программа, в которой задействованы люди, в которые направляются значительные ресурсы и будут построены конкретные предприятия, дороги, мосты», — указал Орлов.