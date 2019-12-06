Джакарта, , 13:04 — REGNUM Индонезия и Соломоновы острова договорились о меморандуме о взаимопонимании относительно гранта на строительство стадиона по мини-футболу на Соломоновых островах в рамках подготовки к проведению Тихоокеанских игр в 2023 году, сообщает Antara.

Издание отмечает, что меморандум о взаимопонимании был подписан после двусторонней встречи между главами МИД Индонезии и Соломоновыми островами в кулуарах 12-го демократического форума на Бали.

«Мы очень благодарны правительству и народу Индонезии за их поддержку и помощь в строительстве стадиона, а также за возможности, которые мы сейчас имеем для поощрения более тесного сотрудничества», — заявил глава МИД Соломоновых островов Джереми Манеле.

«В отношении экономической деятельности мы обсудили различные возможности сотрудничества, в том числе в сфере пальмового масла, рыболовства, туризма, а также изменение климата», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсудиобсудила сотрудничество с главой МИД Фиджи в области сельского хозяйства и морских дел.

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