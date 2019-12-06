Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Петербурга хотят приравнять сообщения граждан в социальных сетях к официальным обращениям и обязать глав районных администраций и председателей комитетов городской администрации отвечать на них в установленном законом порядке. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба главы комитета Заксобрания по законодательству Дениса Четырбока («Единая Россия»).

Данная инициатива поддержана на очередном заседании комитета и будет внесена на рассмотрение всех депутатов городского парламента.

По мнению Четырбока, документ призван наладить обратную связь с жителями города, которым гораздо проще «написать сообщение во «ВКонтакте» и получить на него оперативный ответ». А обращения, которые поступают через соцсети, должны незамедлительно запускаться в работу, считают авторы документа.

«Такой формат общения в какой-то степени будет дисциплинировать чиновников и заставит их держать обещания. Если вопросы в социальных сетях затрагивают интересы многих жителей и касаются, скажем, сроков благоустройства квартала или строительства дорог, то имеет смысл публиковать ответы и на официальных сайтах профильных комитетов и районных администраций», — отметил Денис Четырбок.

На вопросы, которые носят личный характер, чиновники должны будут отвечать пользователям конфиденциально.

«Я уверен, что главам районов и комитетов не нужно бояться открывать этот ящик Пандоры и следует уже сейчас, не дожидаясь окончательного принятия закона, выходить в социальные сети, налаживать там связь с жителями и отвечать на вопросы, которые по-настоящему волнуют людей», — призвал коллег парламентарий-единоросс.