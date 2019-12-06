Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что иранские правоохранительные органы могли убить свыше 1 тыс. протестующих, об этом 6 декабря сообщает Al Arabia.

«Поскольку информацию мы получаем недостаточную, мы можем предположить, что в ходе акций протеста в Иране погибли более 1 тыс. человек», — отметил в комментарии изданию Хук, не предоставив иную аргументацию.

Хук также подчеркнул, что видел видео, в котором иранские силовики убили около 100 протестующих. Отмечается, что ранения получили по меньшей мере 7 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Иране начались 15 ноября, причиной недовольства граждан стало повышение цен на бензин. Манифестанты выходят на улицы в десятках городов по всей стране.

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