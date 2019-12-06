Минск, , 13:04 — REGNUM Владимир Андрейченко избран председателем Палаты представителей (нижней палаты парламента) Национального собрания Белоруссии седьмого созыва.

Как сообщает агентство БелТА, за кандидатуру Андрейченко проголосовали 109 из 110 депутатов, процедура избрания проводится с помощью тайного голосования.

После своего избрания Владимир Андрейченко высказал проголосовавшим за него депутатам благодарность за оказанное доверие.

«Новый состав Палаты представителей — это настоящие патриоты, профессионалы. Уверен, что совместными усилиями мы будем результативно решать задачи по социально-экономическому развитию страны», — заявил председатель Палаты представителей.

Отметим, это четвертый срок Владимира Андрейченко на посту спикера нижней палаты парламента Национального собрания Белоруссии. Также с 1997 по 2008 год он был членом Совета Республики (верхняя палата парламента) Национального собрания страны.