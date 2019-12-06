Москва, , 12:58 — REGNUM Дмитрий Медведев заявляет, что «видит проблемы» страны и что с этими проблемами «необходимо что-то делать», но возглавляемое им правительство так и не может предложить никаких эффективных мер, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 6 декабря, комментируя высказывания премьер-министра России.

Как сообщалось ранее, Медведев в ходе разговора с журналистами федеральных телеканалов заявил, что экономика в 2019 году развивалась стабильно, рост реальных доходов населения составит 0,2−0,3%. Отвечая на вопрос о самых сложных для себя решениях, премьер-министр упомянул в том числе повышение пенсионного возраста.

«Подводя итоги года в прямом телеэфире, Дмитрий Медведев не сказал ничего действительно обнадёживающего, ничего даже просто нового. Ну, разве что в ответ на вопрос о решении по поводу пенсионного возраста употребил ранее не звучавшее в этом контексте слово: «нервное». В остальном — всё то же, что звучало раньше: «решение сложное», «принимать не хотелось, но нужно», и так далее и тому подобное.

Принималось оно, как говорит глава правительства нашей страны, «чтобы наша экономика могла развиваться». А она — не развивается. И люди — как жили в ненормальных условиях, так и живут. Причем эта ненормальность касается и бедных, и богатых.

Следовательно, не в пенсионном возрасте дело. В чем преуспело правительство Дмитрия Медведева, так это именно в том, на что он обращает внимание, говоря о «сложных решениях» правительства: в создании проблем для страны и создании проблем для людей.

Компенсируются эти проблемы, по Медведеву, «ростом реальных располагаемых доходов населения России» — аж на 0,2—0,3%!

Для того чтобы выслушать рассуждения на тему о том, что такое хорошо (это, по Медведеву, когда доходы растут) и что такое плохо (это когда материальное благополучие ухудшается), не надо было садиться к телевизору. Впрочем, нормальные люди у нас в стране такие выступления и не слушают. Но почему-то с таким премьер-министром и таким правительством смирились.

А оно, пользуясь этим смирением, не боится говорить, что «все эти процессы видит», что знает, что «с этим необходимо что-то делать», но ничего реального, ничего, дающего ощутимый результат, не делает. Видимо, считает, что те сигналы, которые нынешнее государство получает от народа, ещё не очень тревожные.

Действительно не понимает?

Или только делает вид?» — отметил Михаил Демурин.