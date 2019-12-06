Москва, , 13:00 — REGNUM В администрации президента РФ не обсуждали предложение о выравнивании зарплат всех российских учителей. Такой подход сопряжён с рисками, сообщил 6 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Идею установить в образовании единую систему оплаты труда предложили в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В Кремле это никак не обсуждалось, сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможных рисках выравнивания зарплат педагогов, Песков сказал, что в Кремле их, безусловно, видят.

Как сообщало ИА REGNUM, идею о выравнивании поддержали представители профсообществ, отметив, что зарплата учителей должна быть в два раза больше МРОТ или не ниже двух прожиточных минимумов в регионе.

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