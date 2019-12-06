Москва, , 12:48 — REGNUM Преследования в интернете, известные так же как киберсталкинг, и ужесточение наказаний за них, должны обсуждаться на межфракционном уровне — для этого в Госдуме необходимо создать рабочую группу. Об этом заявил первый замглавы комитета по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») в ходе круглого стола по киберсталкингу, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Я буду просить руководство фракции дать мне возможность результаты нашего сегодняшнего обсуждения доложить всей палате и всем депутатам всех фракций. Для того, чтобы выйти на предложение о создании рабочей группы, которая должна стать, на мой взгляд, межфракционной», — заявил Боярский.

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В частности, участники мероприятия отметили, что необходимо продумать запрет на анонимность высказываний в интернете, а также изучить возможность ужесточения наказания за угрозы онлайн — вплоть до уголовного.

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