Киев, , 12:41 — REGNUM В пятницу, 6 декабря, один из участников встречи Владимира Зеленского с «избитыми на майдане студентами» рассказал об инициативе президента Украины, которую тот намерен представить на встрече «нормандской четверки» в Париже: заменить предусмотренную Минскими соглашениями народную милицию на «муниципальную стражу».

В состав такой «стражи» должны будут войти в равных пропорциях сотрудники Национальной гвардии Украины, сотрудники ОБСЕ и представители самих ополченцев, но только те из них, которые «не участвовали в боевых действиях».

Такое «остроумное» предложение, разумеется, никогда не будет принято, да и представлено Зеленским, скорее всего, тоже не будет. С какой стати ополченцам менять свою милицию на компромиссную стражу? Почему только ополченцы должны быть «не участвовавшие в боевых действиях», а как же «гвардейцы»? Причем тут нормандская четверка, если разговаривать об этом надо с Донбассом?

Инициатива Зеленского направлена на собственную внутриукраинскую аудиторию, и все-таки она показательна: она демонстрирует, как «новая» украинская власть пытается усидеть разом на трех (а то и четырех) стульях, выдвигая всё новые «компромиссные» инициативы вместо исполнения собственных обязательств.

С одной стороны, есть местные нацисты, «ветераны АТО» и прочие «патриоты»; государство не контролирует улицу, незаконные формирования хорошо вооружены, у них есть успешный опыт свержения власти. Поэтому исполнять Минские соглашения нельзя, на компромисс со своими обязательствами идти тоже нельзя.

Можно было бы «отрезать и забыть» Донбасс (с чувством глубокого облегчения), но этого сделать нельзя в силу присутствия двух других «стульев»: нормальных собственных сограждан, которые не обрадуются новой потере большой части страны, и западных кураторов, которым нужно сохранение «донбасской проблемы» для давления на Россию.

При этом есть еще сами ополченцы — и сама Россия, поэтому всерьез рассматривать силовой вариант тоже нельзя, потому что ответ будет очень быстрым и закончится далеко за нынешними границами ДНР и ЛНР.

Поэтому и приходится бегать между стульями, предлагая этим — одно, тем — другое, пытаясь со всеми поладить, всех обмануть и ничего не сделать.

Донбасс не может вернуться в состав нынешней Украины, чья власть не готова не только исполнять Минские соглашения, но и в целом отталкиваться в своих решениях от реальных потребностей своей страны. Стремление коллективного Зеленского усидеть на всех стульях и затягивание ситуации не приближает возвращение Донбасса — как раз наоборот.