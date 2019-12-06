Джакарта, , 12:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила сотрудничество с главой МИД Фиджи в области сельского хозяйства и морских дел во время 12-го демократического форума на Бали, сообщает Antara.

«Я говорила о сотрудничестве в целях развития с министром иностранных дел Фиджи», — заявила Ретно Марсуди на Бали.

Правительство Фиджи выразило надежду на то, что Индонезия сможет оказать помощь в обучении управлению в сельскохозяйственной деятельности.

«Мы готовы работать вместе в данной области», — подтвердила Ретно Марсуди.

Кроме того, экономические отношения между Индонезией и Фиджи демонстрируют положительную тенденцию в отношении индонезийских продуктов питания.

«Глава МИД Фиджи упомянул, что индонезийские продукты быстрого приготовления очень популярны среди жителей», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Австралии Линда Рейнольдс назвала Индонезию самым важным партнером страны в регионе.

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