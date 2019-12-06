Москва, , 12:56 — REGNUM Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе обратилась с просьбой к главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву помочь в вопросе освобождения грузинского врача Важу Гаприндашвили, ранее задержанного в Южной Осетии.

«В том числе я ставила один из важнейших сейчас вопросов в Грузии: вопрос о задержанном враче — господине Гаприндашвили, который находится в изоляторе… Я хотела бы к вам обратиться с просьбой, чтобы вы тоже посодействовали тому процессу, который, насколько я поняла, и в России уже сдвинулся», — цитирует Бурджанадзе РИА Новости.

Также она добавила, что все люди, с которыми она об этом говорила, выразили ей своё человеческое понимание и сострадание по данному вопросу, а также готовность к тому, чтобы Россия посодействовала в ускорении решения данной ситуации.

Кроме этого, лидер грузинской оппозиционной партии отметила, что она понимает, что не всё зависит от желаний людей, однако содействие России в данном вопросе стало бы очень важным и позитивным шагом в этом вопросе.

«Нам нужны взаимные позитивы, чтобы эти позитивы создали, очистили дорогу для решения более тяжёлых и сложных вопросов», — заявила Нино Бурджанадзе.

Отметим, грузинский врач Важу Гаприндашвили был задержан в Южной Осетии 9 ноября в окрестностях села Орчосани Ахалгорского (Ленингорского) района по обвинению в незаконном пересечении границы.